İstanbul'un en ünlü semtlerinden biri Beşiktaş'ta sokaklar caddeler çöp içinde: Yoğun koku var her an hastalık yayılabilir

CHP'li belediyelerin yönettiği bölgelerde çöp sorunu bitmek bilmiyor. Daha önce Maltepe ve Kartal'da oluşan çöp dağlarına bu kez bir yenisi daha eklendi. Beşiktaş'ın sokaklarında oluşan çöp yığınları, halkın sağlığını tehdit edecek boyuta ulaştı.







