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İstanbul'un en ünlü semtlerinden biri Beşiktaş'ta sokaklar caddeler çöp içinde: Yoğun koku var her an hastalık yayılabilir

İstanbul'un en ünlü semtlerinden biri Beşiktaş'ta sokaklar caddeler çöp içinde: Yoğun koku var her an hastalık yayılabilir

13:372/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Beşiktaş'ta belediye, çalışanların maaşını ödeyemez hale gelince sokaklarda çöp yığınları oluşmaya başladı. Üst üste yığılmış çöp dağları, Beşiktaş'ta yaşayan vatandaşları da isyan ettirdi.

CHP'li belediyelerin yönettiği bölgelerde çöp sorunu bitmek bilmiyor. Daha önce Maltepe ve Kartal'da oluşan çöp dağlarına bu kez bir yenisi daha eklendi. Beşiktaş'ın sokaklarında oluşan çöp yığınları, halkın sağlığını tehdit edecek boyuta ulaştı.



Beşiktaş'ta belediye, çalışanların maaşlarını ödeyemiyor. Bu nedenle, caddelerde oluşan çöp dağlarına da her gün bir yenisi ekleniyor.


Sosyal medya üzerinden çektikleri çöp dağlarını paylaşan Beşiktaşlı sakinleri, durumun ne zaman düzeleceğini sordu.


Beşiktaş'ta oluşan çöp dağları, özellikle çarşı içerisinde kötü kokuya da neden olmaya başladı.


Sosyal medya üzerinden Beşiktaş'ın fotoğrafını paylaşan vatandaşlar, "Çöpler toplanmıyor" "İşçiler grevde, sokaklar pislik içinde" "Bu durum ne zaman düzelecek" "Bir çözümünüz var" diyerek isyan etti.



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