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İşte LGS sabahı yapılan en büyük hata: Bu haber 1 milyon 10 bin 916 öğrenciyi ilgilendiriyor, sakın yapayın

İşte LGS sabahı yapılan en büyük hata: Bu haber 1 milyon 10 bin 916 öğrenciyi ilgilendiriyor, sakın yapayın

13:0013/06/2025, Cuma
G: 13/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
AA
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Hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için nefesler tutuldu. Türkiye genelinde tam 1 milyon 10 bin 916 öğrenci sınav heyecanı yaşayacak. Uzmanlar, sınav başarısını etkileyen kritik bir detaya dikkat çekti. İşte LGS sabahı yapılan en büyük hata ve dikkat edilmesi gerekenler...

LGS’ye sayılı saatler kala, öğrenciler kadar veliler de heyecanlı.


Uzmanlar, sınav başarısını etkileyen en kritik ama en çok göz ardı edilen detay konusunda uyardı: Kahvaltı!


Etlik Şehir Hastanesi Uzman Diyetisyeni Yasemin Kuşcu, sınav öncesinde yapılan yanlış beslenmenin, öğrencilerin konsantrasyonunu ve fiziksel dayanıklılığını olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Başarıya giden yol kahvaltıdan geçiyor


Kuşcu’ya göre, sınav sabahı en çok yapılan hata kahvaltı yapmadan evden çıkmak. Uzman isim 'mutlaka protein ağırlıklı klasik bir kahvaltı yapılmalı' diyerek, yumurta, peynir, ceviz gibi besinlerin hem zihni açtığını hem de hem de tokluk süresini uzattığını vurguladı. 

 İşte sınav sabahı için önerilen besinler:


Yumurta

Peynir

Ceviz, fındık, badem

Tam tahıllı ekmek

Taze meyve ve sebzeler


Bu besinler, sınav esnasında odaklanmayı artırırken, ani acıkmaların da önüne geçiyor.



Sınavdan önce uzak durulması gerekenler


Beslenme kadar, yanlış besin tercihleri de başarıyı etkiliyor. Kuşcu’nun “sakın tüketmeyin” dediği yiyecek ve içecekler:


Aşırı yağlı ve tuzlu yiyecekler (mideyi rahatsız edebilir)

Basit şeker içeren gıdalar (uyku hali ve dikkat dağınıklığı yapabilir)

Kafeinli içecekler: Çay, kahve, meşrubatlar (konsantrasyonu olumsuz etkileyebilir)

Asitli içecekler ve şekerli meyve suları



Tatlı ihtiyacı için ise kuru meyveler en sağlıklı seçenek. Sınavdan bir gün önce ağır yemeklerden uzak durulmalı, hafif ve dengeli beslenilmeli.


 Uyku ve su olmadan başarı zor


Kuşcu, adayların ayrıca günde en az 2 litre su tüketmeleri ve yeterli uyku uyumaları gerektiğini de vurgulayıp. “Aşırı fiziksel aktivite de sınav öncesi günlerde kaçınılması gereken bir diğer önemli detay” diyerek tüm adayları uyardı.

Unutmayın: LGS’de başarı sadece çalışmakla değil, doğru yaşam alışkanlıklarıyla da mümkün!

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