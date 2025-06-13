Başarıya giden yol kahvaltıdan geçiyor





Kuşcu’ya göre, sınav sabahı en çok yapılan hata kahvaltı yapmadan evden çıkmak. Uzman isim 'mutlaka protein ağırlıklı klasik bir kahvaltı yapılmalı' diyerek, yumurta, peynir, ceviz gibi besinlerin hem zihni açtığını hem de hem de tokluk süresini uzattığını vurguladı.