İtalyan şefin dava gününde korkunç olay: Tehdit mesajları alıyordu, bu sabah yeni bir dehşete uyandı

İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin iki sanığın yargılandığı dava bugün başlıyor. Minguzzi Ailesi'nin yaklaşık iki aydır tehdit mesajları aldığı ve saldırganın arkadaşları olduğunu iddia eden bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ölüm ve hakaret içerikli mesajlarla tehdit edildikleri ortaya çıkmıştı. Suç duyurusunda bulunan aile bu sabah yeni bir dehşete uyandı. Ahmet Minguzzi'nin mezarı duruşma öncesi tahrip edilmiş polis inceleme başlatmıştı. Türkiye'nin konuştuğu dava başladı. Ahmet Minguzzi'nin katilleri hakim karşısında...

1 /11 İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta yaşanan olayda İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda bıçaklanmıştı.

2 /11 Davayla ilgili 2 sanık hakkında 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşması bugün görülecek.



3 /11 Duruşma öncesi korkunç olay

Minguzzi ailesi duruşma öncesi yeni bir dehşet daha yaşadı. Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarı dün gece saatlerinde tahrip edildi. Polisin, Ahmet Minguzzi'nin mezarında inceleme yaptığı öğrenildi.

4 /11 24 Ocak Cuma günü yaşanan olayda Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı. Yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmelemişti.



5 /11 Mattia Ahmet Minguzzi 14 gün yaşm mücadelesi verdikten sonra hastanede hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

6 /11 18 yaşındaki sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar bugün hakim karşısına çıkıyor.





7 /11 Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti

Ahmet Minguzzi'nin ailesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yürütülen hukuki süreci ele aldıklarını belirterek, "Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

8 /11 Aileye tehdit mesajları yağdı

Minguzzi Ailesi'nin yaklaşık iki aydır tehdit mesajları aldığı ve saldırganın arkadaşları olduğunu iddia eden bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ölüm tehditleri, tehdit ve hakaret içerikli mesajlarla tehdit edildikleri ortaya çıktı.



9 /11 Ahmet Minguzzi'nin ailesi tehdit edildikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak kamu davası açılmasını istedi.

10 /11 Suç duyurusunda bulunan aile bu sabah yeni bir dehşete uyandı.