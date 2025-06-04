İtirafçı Ertan Yıldız İBB'deki rüşvet trafiğini anlattı: 1.2 milyon dolar parayı Aykut Erdoğdu getirdi Fatih keleş götürdü İmamoğlu onayladı

Yıldız, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Canlı'nın konunun Ekrem İmamoğlu'nun onayına sunulması gerektiğini söylediğini ifade ederek şunları söyledi:





"Bu konuşmadan birkaç gün sonra Aykut Erdoğdu beni arayarak bu konuyla ilgili benim yanıma gelmek istediğini söyledi. Ben de kabul ettim.





Birkaç gün sonra yanıma geldi. Söz konusu firmanın çok büyük bir firma olduğunu, uluslararası ticaret yaptıklarını, CHP'ye de çok katkıları olduğunu, yardımcı olunması gerektiğini ve 1 milyon dolar kadar bağış alacağını bana iletti.''



