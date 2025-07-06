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İzmir Buca'da toplanmayan çöpler alev alev yandı

İzmir Buca'da toplanmayan çöpler alev alev yandı

08:526/07/2025, Pazar
G: 6/07/2025, Pazar
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Buca ilçesindeki en işlek caddelerinden Aydın Hat Boyu Caddesi'nde yaklaşık 2 aydır toplanmayan ve kilometrelerce uzanan çöp ve atıkları alevlere teslim oldu.

Yaklaşık bir haftadır orman yangınlarıyla mücadele eden İzmir'de, bir felaketin daha kıyısından dönüldü.

Buca ilçesinin en işlek caddelerinden Aydın Hat Boyu Caddesi'nde yaklaşık 2 aydır toplanmayan çöpler, sokaklarda kilometrelerce uzanan bir yığın haline geldi.


Vatandaşları rahatsız eden ve otoyollorda şeritlerin bir kısmını tamamen kapatan çöpler için onca şikayete rağmen bir önlem alınmadı. 


YANGIN ÇIKTI


Adeta büyük bir çöplüğe dönen Aydın Hat Boyu Caddesi'nde dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.


Sebebi henüz belirlenemeyen yangında, tutuşan çöpler bölgede paniğe sebep oldu.

Aylardır toplanmayan ve kilometrelerce uzanan çöp dağlarından alevle birlikte siyah dumanlar yükseldi.




GÖKYÜZÜNÜ SİYAH DUMANLAR KAPLADI


İlk müdaheleyi çevreden vatandaşların yaptığı yangına, bir süre sonra itfaiye ekipleri gelerek müdahale etmeye başladı.


Yanan atıklardan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü tamamen kapladı.



ÇOK KEZ UYARILMIŞTI


Birçok haber kanalı ve vatandaş, Buca'daki çöp dağlarını "İzmir'in göbeğinde çöp dağları yangına davetiye çıkarıyor" başlığıyla haberleştirmiş, yetkilileri uyarmıştı.

Çevre sakinleri, bu alanda artık çöp görmek istemediklerini ilgili devlet kurumlarının soruna kesin çözüm bulması gerektiğini ifade etmişti.


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