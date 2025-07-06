İzmir Buca'da toplanmayan çöpler alev alev yandı

Buca ilçesinin en işlek caddelerinden Aydın Hat Boyu Caddesi'nde yaklaşık 2 aydır toplanmayan çöpler, sokaklarda kilometrelerce uzanan bir yığın haline geldi.





Vatandaşları rahatsız eden ve otoyollorda şeritlerin bir kısmını tamamen kapatan çöpler için onca şikayete rağmen bir önlem alınmadı.