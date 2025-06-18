İzmir Kuş Cenneti yaklaşık 13 bin flamingo yavrusuna ev sahipliği yapıyor





İKİ ÜREME MERKEZİNDEN BİRİ İZMİR





İzmir Kuş Cenneti'nin Türkiye'deki iki üreme sahasından biri olduğunu vurgulayan Aslanapa, "Birinci yuvalama alanı Tuz Gölü, diğeri ise burasıdır. Sulak alanda bulunan yapay ada, dünyanın en büyük yapay üreme merkezidir. Yapay ada, 6 bin 500 metrekare yüz ölçümündedir. Flamingolar, her yıl nisan ayının ilk haftasında buraya gelir. Kuluçkaya yatar. 30-32 gün süren kuluçka döneminde bulunulur. Sonra yavrular, yumurtadan çıkar. Doğdukları adanın yanında suya inerler. Ebeveynler gözetiminde yaklaşık 2 ay boyunca beslenirler. Ağustos ayının başından itibaren uçma denemeleri başlar. Rüzgara karşı uçmayı öğrenirler. Sonrasında diğer sulak alanlara uçarlar. Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya ve Tunus; Akdeniz'e kıyısı olan ülkelere giderler. Oralardan da buralara gelirler. Bu yıl 11 bin ile 13 bin arasında flamingo yavrusunun yumurtadan çıktığını düşünüyoruz. Flamingolar, ekosisteme faydalıdır. Tuzlu su karidesinin yumurtalarıyla beslenirler. Normalde tuzlu su karidesinin yumurtaları kendi kendine çatlamaz, serttir. Flamingoların sindirim sisteminden geçtikten sonra çatlar. Dışkılamayla suya karışır. Bu besin, balık popülasyon artmasına ya da azalmasına neden olur" şeklinde konuştu.