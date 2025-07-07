İzmir Ödemiş orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi: Evler, ahırlar küle döndü

Yangın sırasında evde olmadığını, tedavi için ilçe merkezinde oğlunun yanında kaldığını anlatan 73 yaşındaki İbrahim Kesimoğlu, şöyle konuştu:





"Rahatsızlığımdan dolayı hastaneye gidip geliyordum. Evde olsaydım yanardım. Tansiyonum düşük çıkıyordu, yürüyemiyordum. Evimiz ve ahırdaki saman balyaları yandı. Üstümüzdeki elbiselerle kaldık. Hayvanların yemini temin etmek için kredi çekmiştik. Ödeme günü yaklaşıyor. Bunların ötelenmesi veya başka bir destek sağlanırsa memnun oluruz. Ama hayattayım, buna seviniyorum. Yüce Allah böyle acıları Türk milletine bir daha yaşatmasın."