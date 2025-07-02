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Turizm beldesinde korkutan görüntü: Mahalleler tahliye ediliyor

Turizm beldesinde korkutan görüntü: Mahalleler tahliye ediliyor

20:462/07/2025, Çarşamba
AA
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İzmir'in Çeşme ilçesi Ildırı Mahallesi'ndeki ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ildırı Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerledi.


İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının yerleşim alanına sıçramaması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.



Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.



İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 18 helikopter, 36 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek verdi.


3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ


Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.



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