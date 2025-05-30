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İzmir'de 23 bin işçi grevde: Otobüs durakları yığıldı insanlar perişan oldu

İzmir'de 23 bin işçi grevde: Otobüs durakları yığıldı insanlar perişan oldu

08:5730/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
DHA
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İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında yaşanan TİS anlaşmazlığı devam ederken, grevin ikinci gününde otobüs duraklarında yine yoğunluk oluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikasının arasındaki toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığı nedeniyle dün 23 bin işçi greve çıktı.

Toplu ulaşımda otobüs sayısının azalması nedeniyle kentin dört bir yanında, vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu. 

Toplu ulaşımdaki aksaklıklar nedeniyle çoğu vatandaş, özel araçları ile yola çıkması nedeniyle caddelerde de yoğunluk yaşandı.

Grevin ikinci gününde bu sabah da duraklarda yoğunluk oluştuğu görüldü.

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