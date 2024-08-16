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İzmir'de yangın binalara sıçradı: Üç ilçedeki orman yangını rüzgarın etkisiyle evlere kadar ulaştı

22:21 - 16/08/2024 Cuma
Güncelleme: 23:13 - 16/08/2024 Cuma
AA

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Örnekköy Mahallesi'ndeki yangına müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki yangın bölgesine gitmek üzere Ankara'dan yola çıktı.

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Yamanlar Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam başlayan ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edilen yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdü.


Yangınla mücadele sabaha kadar sürdü.

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Gündüz saatlerinde yaklaşık hızı saatte 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle hava araçları bir süre yangına müdahale edemedi. Yangın, kara ekiplerinin müdahalesine rağmen büyük bölümü makilik olan alana yayıldı.



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Karşıyaka ilçesine bağlı Doğançay ve Sancaklı Mahalleleri ile Bayraklı ilçesine bağlı Onur Mahallesi'ndeki bazı evler ile bölgedeki bir hayvan barınağı tahliye edildi. Yangının bulunduğu bölgelere çıkan yollar trafiğe kapatıldı, jandarma ve polis güvenlik önlemi aldı.



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Alevler bir süre sonra Örnekköy Sanayi Sitesi'ne kadar ulaştı. Yangın, buradaki geri dönüşüm fabrikası, mermer, kablo, ahşap işletmeler, mobilya atölyesi gibi birçok dükkana sıçradı.



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Öğleden sonra rüzgarın şiddetini düşürmesi üzerine hava araçları yeniden çalışmaya başladı. Helikopter ve uçaklar, yoğun olarak alevlerin bulunduğu alana su bırakıyor.



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Yangın halen Karşıyaka, Bayraklı ve Çiğli ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanlar ile bazı yerleşim yeri ve sanayi sitesinde sürüyor. Şehrin birçok noktasından yoğun duman görülürken, ormanlık alanlara yakın bölgelerdeki bazı ev ve araçlar, sıçrayan yangın nedeniyle zarar gördü.



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Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek veriyor.



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KARŞIYAKA BELEDİYESİ SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ


Öte yandan Karşıyaka Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda


"ACİL!


Karşıyaka’da devam eden yangına müdahale için kullanıma hazır durumda su tankeri ve iş makinesi olan tüm firmaları mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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BAKAN YUMAKLI İZMİR'E GİTTİ


Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki yangın bölgesine gitmek üzere Ankara'dan yola çıktı.


Gün içinde Çanakkale'deki yangın dolayısıyla bu kentte bulunan Yumaklı, ardından Bolu'nun Göynük ilçesine geçti. Dedeler köyündeki Yangın Yönetim Merkezi'ne giden Bakan Yumaklı, burada da yangınla ilgili bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

Bakan Yumaklı, İzmir'de dün başlayan ve halen devam eden yangına yönelik incelemelerde bulunmak üzere Ankara'dan İzmir'e hareket etti.


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#İzmir
#Karşıyaka
#Yangın
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