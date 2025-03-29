İzmir’de kimyasal fabrikasında patlama: 1 ölü, 4 ağır yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan bir kimyasal fabrikasında patlama meydana geldi. Dört işçi ağır yaralanırken, bir işçi de hayatını kaybetti.

1 /4 Olay, sabah saatlerinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimyasal fabrikasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı.

2 /4 İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 /4 İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 işçinin ağır yaralandığı işçi İbrahim A.'nın da hayatını kaybettiği belirlendi.