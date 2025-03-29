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İzmir’de kimyasal fabrikasında patlama: 1 ölü, 4 ağır yaralı

İzmir’de kimyasal fabrikasında patlama: 1 ölü, 4 ağır yaralı

11:5529/03/2025, Cumartesi
IHA
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İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan bir kimyasal fabrikasında patlama meydana geldi. Dört işçi ağır yaralanırken, bir işçi de hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimyasal fabrikasında meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı.

 İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 işçinin ağır yaralandığı işçi İbrahim A.'nın da hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı işçiler ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken patlamayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

#İzmir
#Aliağa
#Fabrika
#Patlama

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