İzmir'de tedirgin eden görüntü: Tünel inşaatı nedeniyle evlerin duvarlarında çatlak oluştu

Tünel inşaatı nedeniyle evinin duvarının zarar gördüğünü anlatan Ejder, "Ne yapacağımı bilmiyorum. Yetkililer bir şey demiyor. Mühendisler geldi nakliye kağıdı verdi gitti. Burası böyle olacak, şöyle olacak, diye ama kesin bir bilgi alamıyoruz. O gelip fotoğraf çekiyor gidiyor. Bu akşam çok kötü salladı. Mahalle olarak dışarıya çıktık. 'Evinizi boşaltın' dediler, biz şimdi nereye gidelim." diye konuştu.