İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı: Aliağa ilçesinde başlayarak Foça'ya sıçrayan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor





VATANDAŞI UYARDI: ATEŞİ SÖNDÜRMEDEN TERK ETMEYİN





Vali Elban, vatandaşlara yeni yangınlar olmaması için uyarılarda bulundu. Yangını yaşayanların korku duyduklarını ve personelin ise canla başla mücadele ettiğini vurgulayan Vali Elban, "Önümüzdeki 4-5 gün çok sıcak geçecek. Maalesef rüzgarların çok sert olması ve poyrazla beraber nem oranının çok düşmesi bekleniyor. Ortam yangın olmasıyla ilgili her türlü riski veriyor. Tüm vatandaşlarımızdan izmarit atmamaları, sahada yaptıkları tadilatlarda, piknik yaparken, bahçede yapacakları temizlikler konusunda ateş yakmamaları ve en ufak bir ateşi arazide söndürmeden terk etmemeleri konusunda ricalarda bulunuyoruz. Şurada görüyorsunuz; binlerce arkadaşımız, yüzlerce iş makinesi seferber oldu. Birçok insanın evi ve kendisi etkileniyor, hayati tehlike atlatıyor. Herkesten azami dikkat ve özen bekliyoruz. Çok sıcak günlerdeyiz" ifadelerini kullandı.