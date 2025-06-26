İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı: Aliağa ilçesinde başlayarak Foça'ya sıçrayan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin gece boyunca süren mücadelesi sonucu Aliağa ve Foça’daki orman yangınları kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları başladı. Ilıpınar köyünden tahliye edilen yurttaşlar da evlerine dönmeye başladı.
Aliağa ilçesinde, Aliağa Bozköy ile Foça Ilıpınar arasındaki ormanda, dün saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 20 dakika içinde ilk müdahalesini yaptı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için 8 uçak, 16 helikopter, 71 arazöz, 33 iş makinesi, 44 tanker ve 625 saha personeli görev aldı. Ilıpınar Mahallesi'ndeki 175 ev boşaltılırken, 550 vatandaş tedbir amacıyla tahliye edildi.
Çarşamba günü öğle saatlerinde çıkan orman yangın kontrol altına alındı. Yangının dağlık alanlarda yerleşim yerlerine ve hayvan barınaklarına yaklaşması nedeniyle bazı yapılar tedbir amaçlı boşaltıldı.
İzmir Valisi Süleyman Elban, Ilıpınar Mahallesi'nde 175 evin tedbir amaçlı olarak boşaltıldığını, 550'nin üzerinde kişinin tahliye edildiğini, tahliye olanların bir kısmının Foça'daki çok amaçlı spor salonlarına yerleştirildiğini, bir kısmının da civar yerleşim yerlerindeki yakınlarına gittiğini belirtti.
VATANDAŞI UYARDI: ATEŞİ SÖNDÜRMEDEN TERK ETMEYİN
Vali Elban, vatandaşlara yeni yangınlar olmaması için uyarılarda bulundu. Yangını yaşayanların korku duyduklarını ve personelin ise canla başla mücadele ettiğini vurgulayan Vali Elban, "Önümüzdeki 4-5 gün çok sıcak geçecek. Maalesef rüzgarların çok sert olması ve poyrazla beraber nem oranının çok düşmesi bekleniyor. Ortam yangın olmasıyla ilgili her türlü riski veriyor. Tüm vatandaşlarımızdan izmarit atmamaları, sahada yaptıkları tadilatlarda, piknik yaparken, bahçede yapacakları temizlikler konusunda ateş yakmamaları ve en ufak bir ateşi arazide söndürmeden terk etmemeleri konusunda ricalarda bulunuyoruz. Şurada görüyorsunuz; binlerce arkadaşımız, yüzlerce iş makinesi seferber oldu. Birçok insanın evi ve kendisi etkileniyor, hayati tehlike atlatıyor. Herkesten azami dikkat ve özen bekliyoruz. Çok sıcak günlerdeyiz" ifadelerini kullandı.
Bölgede ekiplerin yoğun müdahalesi ile söndürülen yangında, havanın kararmasıyla durdurulan hava müdahalesi günün ilk ışıklarında yeniden başlamıştı.