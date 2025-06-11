İzmir'den sonra sıra İstanbul'a geldi: Sancaktepe ve Beyoğlu'nda çöp kokusundan geçilmiyor

Çöp sorunu Beyoğlu'nda da kendisini gösteriyor. Bölgede yaşayan vatandaşlardan birisi, "Bu çöpler kokmaya başladı. 2 gün önce konteyneri değiştirin ya da gelin yıkayın oturamıyoruz sinekten, çok kötü kokuyor dedik hala gelen yok. Buradan yazmadığımız sürece kimse umursamıyor." diyerek belediyeye X üzerinden seslendi.







