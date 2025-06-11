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İzmir'den sonra sıra İstanbul'a geldi: Sancaktepe ve Beyoğlu'nda çöp kokusundan geçilmiyor

İzmir'den sonra sıra İstanbul'a geldi: Sancaktepe ve Beyoğlu'nda çöp kokusundan geçilmiyor

10:2111/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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CHP'li belediyelerdeki çöp krizi çözülmek yerinde günden güne büyüyor. İzmir'den sonra İstanbul'un da bazı ilçelerinde de vatandaşlar toplanmayan çöpten, sinekten ve kokudan dolayı isyan etti.

CHP'nin yönettiği ilçelerde yaşanan çöp sorununa her gün bir yenisi daha ekleniyor.


Maltepe ve Kartal'ın ardından Sancaktepe'de de çöp dağları kendisini göstermeye başladı.



İstanbul ve İzmir'de çöp dağlarını gören vatandaşlar, durumu sosyal medyadan ifşalayarak çözüm arıyor.


Sancaktepe'de yaşayan vatandaşlar da X hesabından çöp dağlarının fotoğrafını paylaşarak duruma çözüm bulunmasını istedi.

Çöp sorunu Beyoğlu'nda da kendisini gösteriyor. Bölgede yaşayan vatandaşlardan birisi, "Bu çöpler kokmaya başladı. 2 gün önce konteyneri değiştirin ya da gelin yıkayın oturamıyoruz sinekten, çok kötü kokuyor dedik hala gelen yok. Buradan yazmadığımız sürece kimse umursamıyor." diyerek belediyeye X üzerinden seslendi.



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