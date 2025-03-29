Jandarma timleri karla kaplı Tendürek Dağı'nda bayramı karşılıyor

Üs bölgemizde teknolojiden azami ölçüde faydalanılmaktadır. ASELSAN tarafından üretilen silah sistemleri, radar, termal kamera gibi cihazlar kullanılmaktadır. Van'da 2024'te 7 bin 644 operasyon başarıyla icra edilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı, terörle mücadele öncelikli olmak üzere emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin devamını sağlamada istihbarata dayalı, teknolojik imkanlardan azami düzeyde istifade ederek ilgili makamlarla koordineli ve uyum içinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılı olma azim ve kararlılığındadır."