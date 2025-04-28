Kadıköy'de 6 katlı binanın 5'inci katındaki balkon çöktü: Bina tahliye edildi

"ÜST KATTA BİRİ DÜŞTÜ ZANNETTİK"





Binanın üçüncü katında yaşayan Umut Barış Yıldız, "Üçüncü katta oturuyorum ben. Bir ses geldi, üst katta biri düştü zannettik. Balkonun çöktüğünü gördük. Şu an bina boşaltıldı. İtfaiye, polis, ambulans burada. Herhangi bir yaralımız yok. Balkonun çökmesinin herhangi bir binayla veya depremle alakası olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.