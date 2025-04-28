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Kadıköy'de 6 katlı binanın 5'inci katındaki balkon çöktü: Bina tahliye edildi

Kadıköy'de 6 katlı binanın 5'inci katındaki balkon çöktü: Bina tahliye edildi

07:2328/04/2025, Pazartesi
DHA
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İstanbul Kadıköy'de 6 katlı bir binanın 5'nci katındaki balkon çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Kadıköy'deki olay, saat 23.15 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Melih Cevdet Anday Sokak üzerindeki 6 katlı binada meydana geldi. Binanın 5'nci katının balkonunda çökme gerçekleşti. Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmalarında, çöken balkonun altında kalan kimsenin olmadığı belirlendi.

Çökme sonrası bina önünde bulunan otomobilde hasar meydana geldi. Binadaki diğer dairelerin balkonlarında da sıva çatlaklarının olduğu görüldü. 

İtfaiyenin çalışmalarını tamamlamasının ardından belediye ekipleri binada incelemelerde bulundu. Ekiplerin incelemelerinin ardından bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

"ÜST KATTA BİRİ DÜŞTÜ ZANNETTİK"


Binanın üçüncü katında yaşayan Umut Barış Yıldız, "Üçüncü katta oturuyorum ben. Bir ses geldi, üst katta biri düştü zannettik. Balkonun çöktüğünü gördük. Şu an bina boşaltıldı. İtfaiye, polis, ambulans burada. Herhangi bir yaralımız yok. Balkonun çökmesinin herhangi bir binayla veya depremle alakası olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu. 

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