Kadıköy'de araç takla atıp ters döndü: 1 yaralı

Kazayı gören Cem Gökalp, "Bu istikametten gelirken, muhtemelen kalp krizi geçirip göğsü daraldı herhalde, birden arabaya vurdu. Lastiğe çarptı sonra araba ters döndü. Camı açtırdık adama kendine gelmesi 3 dakika sürdü, camı açtırdık camdan çektik aldık. Sonra itfaiye ve polis geldi zaten cuma saati insanlar doluştu. Durumu iyiydi, ‘bir şeyim yok' dedi ama muhtemelen bir sıkıntı geçirmiş olabilir, yoksa bu kazanın olması mümkün değil" ifadelerini kullandı.