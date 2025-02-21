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Kadıköy'de araç takla atıp ters döndü: 1 yaralı

Kadıköy'de araç takla atıp ters döndü: 1 yaralı

15:4121/02/2025, Cuma
IHA
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<p>Olay, saat 12.45 sıralarında Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi Bayar Caddesi'nde meydana geldi.</p>
Olay, saat 12.45 sıralarında Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi Bayar Caddesi'nde meydana geldi.

Kadıköy'de seyir halindeyken park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobil takla attı. Otomobilin sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 34 KMR 029 plakalı Opel marka otomobil, park halinde duran 54 BD 522 plakalı hafif ticari araca vurduktan sonra takla attı. 

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olayı yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkışarak yaralanan 34 KMR 029 plakalı otomobilin sürücüsü M.D. çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı M.D.'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı gören Cem Gökalp, "Bu istikametten gelirken, muhtemelen kalp krizi geçirip göğsü daraldı herhalde, birden arabaya vurdu. Lastiğe çarptı sonra araba ters döndü. Camı açtırdık adama kendine gelmesi 3 dakika sürdü, camı açtırdık camdan çektik aldık. Sonra itfaiye ve polis geldi zaten cuma saati insanlar doluştu. Durumu iyiydi, ‘bir şeyim yok' dedi ama muhtemelen bir sıkıntı geçirmiş olabilir, yoksa bu kazanın olması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

#İstanbul
#Kadıköy
#Trafik Kazası

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