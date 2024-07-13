Kağıt fabrikasındaki yangın durdurulamıyor: Havadan müdahale yeniden başladı

Rüzgardan dolayı geniş alana yayılan yangına ekipler müdahalede güçlük yaşadı. Çevre il ve ilçelerden bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. TOMA'larla söndürme çalışmalarına destek verildi. AFAD ve UMKE ekipleri de bölgede hazır bulundu.