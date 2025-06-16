Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Kağıthane'de fren yerine gaza bastı: 3 araca çarptı, 2 kişi yaralandı

Kağıthane'de fren yerine gaza bastı: 3 araca çarptı, 2 kişi yaralandı

08:0716/06/2025, Pazartesi
G: 16/06/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber

Kağıthane'de otomobiliyle caddede ilerleyen Dilek D., iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce motosikletli Serdar G.'ye ardından yolda yürüyen Sıla Y.'ye (20) çarptı. Otomobil 3 araca daha çarparak dururken, kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 MHG 167 plakalı otomobille caddede ilerleyen sürücü Dilek D., iddiaya göre fren yerine gaza bastı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce Serdar G. idaresindeki 34 ZJ 0759 plakalı motosiklete ardından da yolda yürüyen Sıla Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, Gültepe istikametine seyir halinde bulunan 06 BCL 078 plakalı araca ve 34 TKG 697 plakalı araca çarparak durabildi.

FREN YERİNE GAZA BASTI İDDİASI


Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Sıla Y. ve Serdar G.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Diğer yandan kazaya karışan 34 TKG 697 plakalı aracın sürücüsü Ferhat I., 06 BCL 078 plakalı aracın sürücüsü Mustafa H. ve 34 MHG 167 plakalı araç sürücüsü Dilek D.'nin alkollü olmadığı tespit edildi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri ve tutanak tutulmasının ardından sürücü Dilek D. emniyete götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazaya neden olan otomobil sürücüsü Dilek D. 'Taksirle yaralama' suçundan adliyeye sevk edilirken, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 

#İstanbul
#Kağıthane
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteoroloji tarih vererek il il açıkladı! Sıcaklıklar artacak