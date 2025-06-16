Kağıthane'de fren yerine gaza bastı: 3 araca çarptı, 2 kişi yaralandı

FREN YERİNE GAZA BASTI İDDİASI





Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Sıla Y. ve Serdar G.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Diğer yandan kazaya karışan 34 TKG 697 plakalı aracın sürücüsü Ferhat I., 06 BCL 078 plakalı aracın sürücüsü Mustafa H. ve 34 MHG 167 plakalı araç sürücüsü Dilek D.'nin alkollü olmadığı tespit edildi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri ve tutanak tutulmasının ardından sürücü Dilek D. emniyete götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.