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Kağıthane'de kamyonet binaya çarptı

Kağıthane'de kamyonet binaya çarptı

21:3917/05/2025, Cumartesi
DHA
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Kağıthane'de manevra yapan nakliye kamyoneti kontrolden çıkarak 4 katlı binanın duvarına çarptı. Binada hasar oluşurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Köknar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan bir eve eşya getiren nakliye kamyoneti manevra yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak 4 katlı binanın dış cephesine çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle binanın penceresindeki demir korkuluklar yerinden sökülürken, dış cephede de hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. 

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza yapan kamyonet kepçe yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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