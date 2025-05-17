Kağıthane'de kamyonet binaya çarptı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Köknar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan bir eve eşya getiren nakliye kamyoneti manevra yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak 4 katlı binanın dış cephesine çarptı.