Kardeşler İstanbul'da barışacak

04:0020/10/2025, Pazartesi
G: 20/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak Gazetesi'nin 20 Ekim 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 20 Ekim 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Doğal gaz ve elektrik desteğinde yeni dönem

Ekonomi yönetimi, doğal gaz ve elektrik sübvansiyonlarında da yeni bir model geliştirdi. Gelir, tüketim ve kullanıcı gruplarına göre farklı destek oranları öngören model ile sübvansiyonlar hedefine ulaşacak, dar gelirli vatandaş korunacak.

Barış masası İstanbul'da kurulacak

Afganistan ve Pakistan kalıcı barış için 25 Ekim'de İstanbul'da biraraya gelecek. Türkiye ve Katar'ın arabulucu olduğu 14 saat süren Doha'daki müzakerelerde taraflar kalıcı ateşkes ve barış müzakereleri ve bir mekanizmasının kurulmasında anlaştı. Masada Türkiye'yi MİT Başkanı İbrahim Kalın temsil etti.

Fenerbahçe nefes aldı

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında lig sonuncusu Fatih Karagümrük'ü mağlup etti. Maçın ilk yarısını Talisca (penaltıdan) ve Asensio'nun golleriyle rahat şekilde kapatan sarılacivertli takım, ikinci devre Serginho'nun golüne engel olamasa da 3 puanla ayrılmayı başardı.

