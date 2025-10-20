Kardeşler İstanbul'da barışacak

Barış masası İstanbul'da kurulacak

Afganistan ve Pakistan kalıcı barış için 25 Ekim'de İstanbul'da biraraya gelecek. Türkiye ve Katar'ın arabulucu olduğu 14 saat süren Doha'daki müzakerelerde taraflar kalıcı ateşkes ve barış müzakereleri ve bir mekanizmasının kurulmasında anlaştı. Masada Türkiye'yi MİT Başkanı İbrahim Kalın temsil etti.