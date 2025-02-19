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Kartal’da frenleri tutmayan İETT otobüsü şoförü yolcuları indirdi: Vatandaşlar isyan etti

Kartal’da frenleri tutmayan İETT otobüsü şoförü yolcuları indirdi: Vatandaşlar isyan etti

21:3719/02/2025, Çarşamba
IHA
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı ulaşımı durma noktasına getirdi. Öte yandan olumsuz haberler de ardı ardına gelmeye başladı. Kartal Yakacık Meydanı’nda frenlerinin tutmadığını söyleyen İETT otobüsü şoförü yolcuları araçtan indirdi. Soğuk havada evlerine ulaşmaya çalışan vatandaşlar ise otobüslerin bakımlarının zamanında yapılmamasına isyan etti.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar Anadolu Yakası'nda şiddetini artırdı. Yolların beyaza bürünmesi bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Kartal Yakacık Meydanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle frenlerin tutmadığını söyleyen bir İETT otobüsü şoförü, otobüste bulunan yolcuları araçtan indirdi.

Otobüsten indirilen yolculardan Mustafa Duran mağdur olduklarını söyleyerek, "İş yerim Sancaktepe Paşaköy'de. Oradan bindim. Kartal'a gidiyordum. Oradan da Tuzla'daki evime gideceğim. ‘Fren tutmuyor' diyerek otobüsten indirdiler bizi. Zamanında frenleri yaptırmamışlar. Kışın geleceğini bildikleri halde. Niye bu otobüslerin bakımlarını yapmamışlar. Ayıp bir şey" dedi.

#Kartal
#İETT
#Fren

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