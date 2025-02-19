Kartal’da frenleri tutmayan İETT otobüsü şoförü yolcuları indirdi: Vatandaşlar isyan etti

Otobüsten indirilen yolculardan Mustafa Duran mağdur olduklarını söyleyerek, "İş yerim Sancaktepe Paşaköy'de. Oradan bindim. Kartal'a gidiyordum. Oradan da Tuzla'daki evime gideceğim. ‘Fren tutmuyor' diyerek otobüsten indirdiler bizi. Zamanında frenleri yaptırmamışlar. Kışın geleceğini bildikleri halde. Niye bu otobüslerin bakımlarını yapmamışlar. Ayıp bir şey" dedi.