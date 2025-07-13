Kavurucu sıcaklar yeni haftada geri dönüyor: 43 dereceyi aşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna yönelik hava durumu tahminlerini yayımladı. Bazı bölgelerde sağanak beklenirken, yurdun büyük bölümünde ise bunaltıcı sıcaklıklar etkili olacak. Güneydoğu'da termometreler 44 dereceyi görecek. İstanbul, Ankara ve İzmir’de ise yağış beklenmiyor. Artvin, Samsun, Trabzon, Ordu, Rize ve Giresun'da ise gün içerinde sağanak yağış geçişleri etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.
Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MGM, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları için de kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
Yeni haftada ise sıcaklıklar yükselecek.
Özellikle çarşambadan itibaren batı illerinde kavurucu sıcaklar görülecek.
Bugün bazı merkezlerde hava sıcaklıklar şöyle olacak:
- Balıkesir 33 derece.
- Edirne 37 derece.
- İstanbul 31 derece.
- Denizli 39 derece.
- İzmir 36 derece.
- Manisa 38 derece.
- Adana 34 derece.
- Antalya 31 derece.
- Ankara 38 derece.
- Çankırı 39 derece.
- Sinop 32 derece.
- Artvin 30 derece.
- Trabzon 27 derece.
- Erzurum 33 derece.
- Malatya 43 derece.
- Diyarbakır 45 derece.
- Gaziantep 43 derece.
- Siirt 43 derece.