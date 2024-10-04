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Kayıp Rojin'e ait telefon jandarma kriminale gönderildi

Kayıp Rojin'e ait telefon jandarma kriminale gönderildi

14:244/10/2024, Cuma
G: 4/10/2024, Cuma
DHA
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları, AFAD, itfaiye, polis ve jandarmadan oluşan toplam 100 kişilik ekiple sürdürülüyor. Rojin'in en son kaybolduğu sahil bandında iz köpekleri ile de arama yapılırken, şu ana kadar hiçbir ize rastlanmadı. Polis helikopteri havadan tarama yaparken, 60 kişilik ekip de gölün derin olmayan bölgelerinde demir çubuklarla arama yapıyor. Geniş bir alanda sürdürülen aramaların akşam saatlerine kadar süreceği belirtildi.

Van'da kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmaları, 7'nci güne girdi. Polis ekipleri tarafından incelemeye alınan Rojin'e ait telefon, yüksek düzeyde şifre oluşturulduğu için jandarma kriminale gönderildiği belirtildi. Rojin'in kaldığı Seyyid Fehim Arvasi Yurdu'nda kalan arkadaşları ile Diyarbakır'daki 38 akraba ve komşusunun yazılı ve sözlü olarak ifadelerinin alındığı belirtildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.

Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi. 

Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

Gönüllü arama- kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara, polis ekipleri havadan da destek veriyor. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı ile jandarmanın su üstü radar cihazı da arama çalışmalarında kullanılıyor. Arama çalışmalarında 7'nci güne girilmesine rağmen şu ana kadar Rojin'e ait hiçbir ize rastlanmadı.

TELEFONDA YÜKSEK DÜZEYLİ ŞİFRE


Öte yandan Emniyet Müdürlüğüne götürülen Rojin'e ait telefon, yüksek düzeyde şifre oluşturulduğu için kriminal için Jandarma Komutanlığı'na gönderildiği belirtildi. Arama çalışmalarının ikinci gününde polis ve jandarma ekipleri, Bardakçı Mahallesi'e giriş ve çıkış yapan 100'den fazla aracın da incelendiğini bildirdi. Rojin'in kaldığı Seyyid Fehim Arvasi Yurdu'nda kalan arkadaşları ile Diyarbakır'daki 38 akraba ve komşusunun yazılı ve sözlü olarak ifadelerinin alındığı belirtildi. 

DEMİR ÇUBUKLARLA ARAMA


Polis helikopteri havadan tarama yaparken, 60 kişilik ekip de gölün derin olmayan bölgelerinde demir çubuklarla arama yapıyor. Geniş bir alanda sürdürülen aramaların akşam saatlerine kadar süreceği belirtildi.  

#Van
#Rojin Kabaiş
#AFAD

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