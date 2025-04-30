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Kocaeli'de feci olay: Okulun 4'üncü katından düşen liseli öğrenci ağır yaralandı

Kocaeli'de feci olay: Okulun 4'üncü katından düşen liseli öğrenci ağır yaralandı

12:4130/04/2025, Çarşamba
IHA
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir lisenin 4'üncü katından düşen kız öğrenci ağır yaralandı.

Kocaeli'deki olay, Topçular Mahallesi'ndeki Çakabey Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Z.A. isimli 12. sınıf öğrencisi 4'üncü kattan düştü. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı öğrenci, ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından eğitime ara verilen okulda öğrenciler evlerine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Kocaeli
#Gölcük
#Çakabey Anadolu Lisesi
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