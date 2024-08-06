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Konteyner kentte korkutan yangın: Bölge halkı söndürdü

17:44 - 6/08/2024 Salı
DHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte yangın çıktı. Yangın, bölge halkı tarafından ekipler ulaşmadan söndürüldü. İtfaiyeciler, soğutma çalışmalarına devam ederken, yangının çıkış nedeninin de araştırıldığı belirtildi.

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İskenderun ilçesinde, depremzedeler için Üsküdar Belediyesi tarafından kurulan konteyner kentte yangın çıktı.


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Üsküdar Konteyner Kent'te yaşayanlar, 112'yi arayıp ihbarda bulundu.


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Yangının, çevredeki konteynerlere zarar vermemesi için çaba sarf eden bölge halkı, ekipler ulaşmadan yangını söndürdü.


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İtfaiyeciler, soğutma çalışmalarına devam ederken, yangının çıkış nedeninin de araştırıldığı belirtildi. 

#yangın
#konteyner kent
#İskenderun
#Hatay
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