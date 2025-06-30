Kozan'daki orman yangını: Kimi hayvanları için, kimi de canlı yayın için hayatını tehlikeye attı

İHA ekibi vatandaşlara destek oldu





Yangın sırasında Ayşe Özbulat, evinin bahçesinde bulunan tavuklarını kurtarmaya çalıştı. Alevlerin yükseldiği sırada bölgede haber takibi yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi, yaşlı kadın ile torununu araçlarına alarak güvenli bölgeye ulaştırdı.Özbulat'ın oğlu Mustafa Özbulat ise, evde mahsur kalan köpekleri "Kibar"ı kurtarmak için tehlikeye aldırmadı. Yoğun duman ve alevlere rağmen eve giren Özbulat, hayvanı alarak güvenli alana taşıdı. Kurtardığı köpeğini dakikalarca sevip sarılan Özbulat, "Köpeğim içeride kaldı, vicdanım rahat etmedi. Çok korkmuş. Ben de korktum ama almak zorundaydım. Diğer hayvanlarımızı kurtaran jandarma ekiplerine ve siz basın mensuplarına da teşekkür ederim" dedi.