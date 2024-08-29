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Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin ön rapor hazırlandı

14:40 - 29/08/2024 الخميس
Güncelleme: 14:50 - 29/08/2024 الخميس
AA

İstanbul Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpışması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 50 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin ön rapor hazırlandı.

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Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.


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Kazanın ardından gözaltına alınan metrobüs şoförü D.M.Ç. ve metrobüs hattında görevli Ş.Y'nin şüpheli olduğu, diğer 2 kişinin ise sadece bilgi sahibi olarak ifadelerinin alındığı öğrenildi.


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Kazaya ilişkin bilirkişi tarafından ön rapor hazırlandı.

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Raporda, metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle dönüş yapılacağına dair uyarı bulunduğu, metrobüs sürücüsünün yoldaki bu uyarıyı görmediği ve dönmesi gereken noktayı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucunda kazanın gerçekleştiği belirtildi.

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#İstanbul
#Küçükçekmece
#Metrobüs
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