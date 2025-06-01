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Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

09:551/06/2025, Pazar
AA
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Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran’da başlayacak, tatil arefe günü öğleden sonra başlayarak 4 buçuk gün sürecek. Kurban Bayramı'nda uygulanacak olan köprü ve otoyol kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Bayramda hangi yollar ve köprüler bedava olacak?

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, ücretsiz hizmet verecek.

Bu köprü ve otoyollar, 5 Haziran Perşembe saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.

Şehir içi toplu taşıma hizmetleri bayramda ücretsiz

Ayrıca vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Öte yandan, yap-işlet-devret projeleri, ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

#Kurban Bayramı
#bayram tatili
#Köprü Ve Otoyollar Ücretsiz
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