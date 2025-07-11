Kurultay İŞKUR gibi çalıştı: Özgür Özel’e oy veren 121 delegeye iş

Özgür Özel’in CHP Genel Başkanlığı'na seçilmesi için delegelere çantalarla para dağıtılan 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Dava dosyasına giren bilgilere göre Özel’e oy veren 121 kurultay delegesinin kendileri ya da yakınları CHP’li belediyelerde işe alındı.



