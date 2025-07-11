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Kurultay İŞKUR gibi çalıştı: Özgür Özel’e oy veren 121 delegeye iş

Kurultay İŞKUR gibi çalıştı: Özgür Özel’e oy veren 121 delegeye iş

04:0011/07/2025, Cuma
G: 11/07/2025, Cuma
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 11 Temmuz 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 11 Temmuz 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Güneşin payı gazı solladı

Türkiye’de geçtiğimiz ay 27 bin 299 gigavatsaate ulaşan elektrik üretiminin içerisinde güneş enerjisinin payı yüzde 14,75'lik oranla ilk kez doğal gazı geride bıraktı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam elektrik üretimindeki payı da yüzde 51,56 seviyesine çıktı.


Kurultay İŞKUR gibi çalıştı: Özgür Özel’e oy veren 121 delegeye iş

Özgür Özel’in CHP Genel Başkanlığı'na seçilmesi için delegelere çantalarla para dağıtılan 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Dava dosyasına giren bilgilere göre Özel’e oy veren 121 kurultay delegesinin kendileri ya da yakınları CHP’li belediyelerde işe alındı.


Yeni sezonda favoriyiz

Beşiktaş’ın kaptanı Mert Günok, yeni sezon için umutlu konuştu. Tecrübeli kaleci, “Bu sene mücadeleci ruhumuzu ortaya koyarak taraftarımızı memnun etmemiz gerekiyor. Şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak sezona girmek istiyoruz” dedi.

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