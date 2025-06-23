Maaş krizine çözüm bulamayan Başkan Duman, çareyi işçi çıkarmakta buldu: Vatandaş durumu 'rezalet' olarak değerlendirdi

Pektaş, işten çıkartılan çalışma arkadaşları için, "Sayıyı tespit edemedik ve bir çok arkadaşımıza bu mesaj gelmiş. İşverenin önümüzdeki süreçte ne yapmak istediğini bilmiyoruz. Belediye Başkanı Görkem Duman merdivenlerde yanımıza gelip oturduğunda sorunları çözmek için tarih verdi ancak biz daha Nisan ayı maaşının bile tamamını alamadık. Başkan Duman maaşlarını alamadığı gerekçesiyle iş edinmeme hakkını kullanan işçilere de saygı gösterdiğini ifade etti. Bununla ilgili hiç bir arkadaşımıza iş çıkışı yapılmayacağını, baskı ve tehdit uygulanmayacağını söyledi ancak böyle olmadı. Bu sabah bile bize ve çalışan arkadaşlarımıza baskı ve tehditler uygulandı. Sizler de gördünüz başkan akşam bir açıklama yaptı. İş edinmeme hakkı bireysel bir karar, bizler de çalışmak isteyen arkadaşlarımızı saygıyla karşıladık. Biz arkadaşlarımıza bu mesajı attıktan sonra belediye tarafından iş başı yapılmazsa çıkış olacak diye tehdit edildik. Dün akşam başkan ve partililer tarafından ilçede çöpler toplandı ve bizim çalışmak isteyen arkadaşlarımızı tehdit ettiğimize dair bir video yayınlandı ve bu işçilerin Buca Belediyesinde barındırılmayacağı ifade edildi" dedi.







