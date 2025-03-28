Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Mahallelinin yolunu gözlediği 'Leyla' ile 'Mecnun' yuvasına döndü

Mahallelinin yolunu gözlediği 'Leyla' ile 'Mecnun' yuvasına döndü

14:5528/03/2025, пятница
DHA
Sonraki haber

Tekirdağ'ın kırsal Naip Mahallesi'ni mesken tutan Leyla ile Mecnun adı verilen leylekler bu yıl da yuvalarına döndü.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal Naip Mahallesi'ni son birkaç yıldır mesken tutan ve vatandaşların Leyla ile Mecnun adını verdikleri iki leylek bu yıl da gelerek yuvalarına kondu. 

TREDAŞ ve Doğa Koruma Milli Parklar Tekirdağ Şubesi tarafından direğe kurulan özel platformda yuvalarını düzenlemeye başlayan leylekler, mahalle sakinlerinin de yüzünü güldürdü. 

Mahalle halkı, uzun yıllardır aynı noktaya gelen ve göç mevsimiyle birlikte yuvalarına dönen Leyla ile Mecnun'un gelişini sevinçle karşıladı. 

Yetkililer, leyleklerin güvenli bir şekilde yuvalarını kurmaları için gerekli önlemleri aldıklarını belirtirken, mahalle sakinleri de her yıl gelen misafirlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

Dronla havadan görüntülenen leylek yuvası 7/24 canlı kameradan izlenebiliyor.

Mahallede kahve işleten Selver Gök, "Tüm köylü ve insanlar bekliyordu leyleklerin gelmesini, leylekler geldi. Milletimi sevindirdi, şimdi yumurtlasın, yavrulasın onları çıkarmasını bekliyoruz. Çok gelen var köyümüze leylekleri görmek için" dedi.

#Tekirdağ
#Leylek
#TREDAŞ
#Milli Parklar

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI 2025: 3600 günle emekli olunur mu? 2025 yılı 3600 prim günü ile erken emeklilik şartları neler?