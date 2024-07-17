Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı alanın tespitinde yeni bir anıtsal mekana ulaşıldı

Bu yıl yeni ortaya çıkardıkları bir mekanda çalışmaları yoğunlaştırdıklarını anlatan Çevik, şunları kaydetti:





"Burası en ilginç gördüğümüz alan. Çünkü güçlü bir mimari yapıyla çevrelenen 5 mezarın kapaklarına ulaştık. Burası daha çok, anıtsal duran bir yer. Henüz kapakları açmadığımız için neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Dikkatimizi çeken bir mevki. Hedefimiz Selçuklu Şehitliği olma ihtimalinin olup olmadığını belirlemek. Bugüne kadar yaklaşık 650 metal obje Ahlat Müzesi'ne teslim edildi. Bunların içinde ok ve mızrak uçları, kılıç parçaları, kamalar, balta, gür başları gibi pek çok değişik ebatta savaş objesi var. En önemlisi de Bizans İmparatoru Diyojen'in baskı mührüydü. 38 gramlık kurşun bir mühür. Savaşın burada olduğunu belgeleyen deliller bunlar. Dolayısıyla bu çalışmalar neticesinde Malazgirt Savaşı'nın yerinin noktasal olarak tespitine ilişkin hedefe ulaşmaya çalışıyoruz."