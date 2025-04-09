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Maltepe Huzurevi'nde yangın paniği: Dumandan etkilenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı

Maltepe Huzurevi'nde yangın paniği: Dumandan etkilenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı

07:309/04/2025, Çarşamba
DHA
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İstanbul Maltepe'de sabah saatlerinde huzurevinin birinci katında yangın çıktı. Dumandan etkilenen 14 huzurevi sakini ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Zümrütevler Adatepe Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı Maltepe Huzurevi'nin birinci katında çıktı.

Huzurevinin özel bakım ünitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede paniğe yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Bu sırada huzurevi sakinleri, ekipler tarafından tahliye edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Dumandan etkilenen 14 huzurevi sakini ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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