Maltepe'deki Süreyyapaşa Barajı'nda binlerce balık telef oldu: Vatandaş atık ve kir yüzünden hem tedirgin oldu hem isyan etti

Mahalle sakinleri olarak baraja atık su dökülmesini doğru bulmadıklarını ve yıllardır bu duruma karşı çıktıklarını aktaran Yıldırım, "Karşı tarafta buradan gelen ve suyu besleyen bir tane kanal var. Bir tane de tam buranın altında var. Buranın yukarısında benzin ofisi var. Oradan atık su gönderiyorlar. Biz bunun olmaması gerektiğini defalarca söyledik. Karşı tarafta da yine aynı şekilde kanal var, suyun akışını besleyen bir kanal. Onun yukarısında da iki tane kolej var. Oranın atık suları, yemekhanesinin giderleri buradan akıyor. Normalde buraya hiçbir şekilde atık su atılmaması lazım. Suyun görüntüsü şu an biraz açılmış ama iki gün önce burası simsiyah olmuştu, su çok kirliydi. Neden ölüyor bu balıklar? Atık su atıldığı için. Suçlama açısından da söylemiyorum. Biz bunu Maltepe Belediyesi'ne daha önce de söyledik. Belediyeden buraya gelen arkadaşlar da oldu. Aradık ama belediyenin bu konuyla ilgilendiğini hiç zannetmiyorum. 20 senedir ilk defa burada bu şekilde balık ölümü oldu. Böyle bir şeyi hiç görmemiştik" şeklinde konuştu.







