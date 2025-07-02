Mansur Yavaş’ın 2025’te tanıttığı metro projesinin Bakanlığın 2022'de onayladığı ortaya çıktı: 3 yıldır kazma vurulmadı

Ulaştırma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu hattın uygulama projeleri Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Ağustos 2022'de gönderildi, Bakanlık tarafından ise 26 Ekim 2022'de onaylandı. Yavaş'ın sıkça dile getirdiği "engelleniyoruz" söylemlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.





Ulaştırma Bakanlığı Kent İçi Raylı Sistemler Proje Dairesi Başkanlığı konu ile ilgili,

"A1 (Ankara) hattının devamı olup iş kapsamında mevcut depo hattının revizyon işleri bulunmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 08.08.2022 tarih ve 563896 sayılı yazı ile uygulamayı esas kesin projeler sunulmuş olup, Genel Müdürlüğümüz tarafından 26.10.2022 tarih ve 725941 sayılı yazı ile onaylanmıştır. İşin yapımı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmektedir" dedi.