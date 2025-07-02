Mansur Yavaş’ın 2025’te tanıttığı metro projesinin Bakanlığın 2022'de onayladığı ortaya çıktı: 3 yıldır kazma vurulmadı

Mansur Yavaş'ın geçtiğimiz günlerde temelini attığı Mamak-Natoyolu metrosunun, aslında Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2022 yılında onaylandığı ortaya çıktı. Ancak ABB yönetimi, bu onaya rağmen projeyi 3 yıl boyunca hayata geçiremedi. İlk ihale Ocak 2024'te "yüksek teklif" gerekçesiyle iptal edilirken ikinci ihale Kasım 2024'te yapıldı.
Ankara'da ulaşım sorunları derinleşirken, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın vaatlerini yerine getirememesi tepkilere yol açıyor. Seçim döneminde 58 kilometrelik metro hattı sözü veren Yavaş, 6 yılı aşkın süredir metro ulaşımı için somut bir adım atmadı.
Geçtiğimiz günlerde temeli atılan Mamak-Natoyolu metrosuyla ilgili dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. Yavaş'ın temel atma töreni yaptığı Mamak metrosunun Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2022 yılında onaylandığı anlaşıldı.
Ulaştırma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu hattın uygulama projeleri Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Ağustos 2022'de gönderildi, Bakanlık tarafından ise 26 Ekim 2022'de onaylandı. Yavaş'ın sıkça dile getirdiği "engelleniyoruz" söylemlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
Ulaştırma Bakanlığı Kent İçi Raylı Sistemler Proje Dairesi Başkanlığı konu ile ilgili,
"A1 (Ankara) hattının devamı olup iş kapsamında mevcut depo hattının revizyon işleri bulunmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 08.08.2022 tarih ve 563896 sayılı yazı ile uygulamayı esas kesin projeler sunulmuş olup, Genel Müdürlüğümüz tarafından 26.10.2022 tarih ve 725941 sayılı yazı ile onaylanmıştır. İşin yapımı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmektedir" dedi.
Söz konusu metro hattının yapımına ilişkin ilk ihale 15 Ocak 2024'te gerçekleştirilmişti. Ancak Mansur Yavaş, "yüksek teklif" gerekçesiyle bu ihaleyi iptal etti. Kamuoyuna şeffaflık vaadinde bulunan Yavaş yönetimi, bu iptalin ardından revize edilen şartnameyle 22 Kasım 2024'te ikinci kez ihaleye çıktı.
Sabah'ın haberine göre, Yavaş'ın seçim öncesi vaat ettiği 6 yeni metro hattının hiçbirinde inşaat süreci başlamadı. Hatta bazı hatların ön projeleri bile yıllar sonra tamamlanabildi. Örneğin; M5 Kızılay-Dikmen hattının ön projesi 2024 yılında tamamlanırken, M6 Çayyolu-Sincan birleşim hattı için ihale Yavaş'ın görev süresinin son 3 ayında yapılabildi.