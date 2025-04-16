Marmara Denizi'nde yunuslardan görsel şölen

İstanbul'da Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında yunuslar görüntülendi.
Marmara Denizi'nde bir anda su yüzeyine çıkan yunuslar görsel şölen oluşturdu.
Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında müsilajla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında numune almak için hareket eden ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsüne ait araştırma gemisi Bilim-2'nin yakınında bir anda yunuslar görülmeye başladı.
Geminin etrafında yüzen yunusların su yüzeyinde yaptığı gösteri, gemide bulunan basın mensuplarınca kaydedildi.
Sürü şeklinde ilerleyen yunusların gösterisi görsel şölen oluşturdu.