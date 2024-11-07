'Masalsı yolculuk' içi seferler başlıyor: Biletler yarın satışa çıkıyor

"TURİSTİK DİYARBAKIR EKSPRESİ SEFERLERİ 11 NİSAN'DA BAŞLAYACAK"





Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin de 11 Nisan-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında seferlerine başlayacağını belirten Uraloğlu, "Ankara'dan cuma, Diyarbakır'dan ise pazar günleri yapılacak bu seferlerde yolcular, Ankara-Diyarbakır rotasında Malatya'da 3 saat, Diyarbakır-Ankara rotasında ise Elazığ Yolçatı'da 4 saatlik molalarla şehirleri keşfetme fırsatı bulacak. Yolcularla yapılan anketler ışığında yeni rotaları da gündemimize aldık. Turistik trenlerin sunduğu benzersiz manzaralar, yeni yerlerin keşfedilmesi imkanı ile farklı tatil deneyimi sunması gibi nedenlerle yolcularımız beğenilerini ifade etti. Yoğun talebin diğer hatlara da gösterileceğini düşünüyoruz. Halen talep üzerine özel tren olarak sefere konulan Ankara-Tatvan rotasında Turistik Tatvan Treni, Ankara-Çankırı rotasında Turistik Tuz Ekspresi, Akdeniz Bölgesinde Adana-Belemedik Ekspres seferleri gibi yeni turistik hatları da devreye almayı değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.