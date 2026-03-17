Merdiven altı plaka basım atölyelerine baskın: 4 tutuklama

10:3717/03/2026, Salı
DHA
Adana'da merdiven altı atölyelerde sahte plaka basıp, satış yapan 4 şüpheli, operasyonla yakalanıp, tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, merdiven altı atölyelerde sahte plaka basıp, satışını yaptığı belirlenen 4 şüphelinin kimliğini deşifre etti.

Şüphelilerin gelen siparişlere göre hazırladığı plakalara soğuk damga ve karekod basıp, piyasaya sürdüğü saptandı. 

Operasyon için harekete geçen ekipler, Yüreğir ilçesindeki 3 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Şüpheliler gözaltına alınırken, atölyelerde yapılana aramada; basımı yapılmış 136 sahte plaka, 710 boş plaka ile plaka üretiminde kullanılan presleme makinesi, mühür, plaka boyama silindiri, 3 karekod makinesi, 2 bin 100 harf ve rakam kalıbı ele geçirildi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı. 

Ali Laricani kimdir? İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani hayatı