Mersin polisinden 712 milyon TL'lik yasa dışı bahis operasyonu: Binlerce banka hesabı tek tek incelendi

Mersin Emniyeti'nin yaptığı çalışmada 712 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis sitesi belirlendi, 2 bin 560 banka hesabı tek tek incelenerek operasyon düzenlendi. 7 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

1 /6 Siber Suçlar araştırdı Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yasa Dışı Bahisle Mücadele' çerçevesinde çalışma yaptı.

2 /6 2 bin 560 banka hesabı tek tek incelendi Ekiplerin hassas ve titiz bir şekilde gerçekleştirdiği çalışmalarda 2 bin 560 banka hesabının detaylı analiz çalışması yapıldı.

3 /6 712 milyon TL'lik vurgun Polis, şüphelilerin yurt dışı üzerinden yasa dışı bahis sitesi kurarak 712 milyon TL işlem hacmine ulaştığını belirledi.

4 /6 Düğmeye basıldı Bunun üzerine Mersin merkezli 7 ilde şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

5 /6 21 kişi gözaltında Operasyonda 21 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.