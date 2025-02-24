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Mersin polisinden 712 milyon TL'lik yasa dışı bahis operasyonu: Binlerce banka hesabı tek tek incelendi

Mersin polisinden 712 milyon TL'lik yasa dışı bahis operasyonu: Binlerce banka hesabı tek tek incelendi

09:5724/02/2025, Pazartesi
IHA
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Mersin Emniyeti'nin yaptığı çalışmada 712 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis sitesi belirlendi, 2 bin 560 banka hesabı tek tek incelenerek operasyon düzenlendi. 7 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Siber Suçlar araştırdı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yasa Dışı Bahisle Mücadele' çerçevesinde çalışma yaptı.

2 bin 560 banka hesabı tek tek incelendi

Ekiplerin hassas ve titiz bir şekilde gerçekleştirdiği çalışmalarda 2 bin 560 banka hesabının detaylı analiz çalışması yapıldı.

712 milyon TL'lik vurgun

Polis, şüphelilerin yurt dışı üzerinden yasa dışı bahis sitesi kurarak 712 milyon TL işlem hacmine ulaştığını belirledi.

Düğmeye basıldı

Bunun üzerine Mersin merkezli 7 ilde şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

21 kişi gözaltında

Operasyonda 21 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

13 kişi tutuklandı

Emniyette ifadesi alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi, 13'ü tutuklandı. 7'si adli kontrol kararıyla olmak üzere 8 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

#Yasadışı Bahis
#Mersin
#Siber Suçlarla Mücadele
#Operasyon

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