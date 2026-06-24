Sultan II. Abdülhamid’in koleksiyonundaki tablodan esinlenerek hazırlanıyor: Sadece bir ev hobisi sanılıyordu, arkasından tarihi miras çıktı

Kadınlar destekten memnun





Tarsus Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Burçin Güner, iğne oyasının sabrın, emeğin ve kültürel mirasın önemli bir yansıması olduğunu belirterek bu sanatın gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.





Üretici kadınlardan Dilek Işık Ürgün ve Elife Meydan da Büyükşehir Belediyesinin sağladığı stant ve tanıtım destekleri sayesinde ürünlerini satışa sunabildiklerini ifade ederek, yıllardır sürdürdükleri el emeğinin ekonomik değere dönüşmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yarım asırdır iğne oyası yapan Meydan, festivaller ve satış stantları sayesinde ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırabildiklerini söyledi.