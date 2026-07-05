Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'de ziyaretlerde bulundu

KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'de ziyaretlerde bulundu

00:345/07/2026, Pazar
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'in Gülnar ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Tatar, kentteki temasları kapsamında ilçedeki bir restoranda Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ve ilçe protokolüyle bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'in Gülnar ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.



Kentteki temasları kapsamında ilçedeki bir restorana geçen Cumhurbaşkanı Tatar, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ve ilçe protokolüyle bir araya geldi.


Protokol buluşmasının ardından ilçe merkezindeki temaslarını sürdüren Tatar, Gülnar Kaymakamlığını ziyaret etti.



İlçe merkezindeki temaslarını tamamlayan Tatar, son olarak Gülnar'a bağlı Zeyne ve Emirhacı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

#Ersin Tatar
#KKTC
#Ziyaret
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AF: 12. Yargı Paketi'nde af var mı, infaz düzenlemesi olacak mı? İşte beklenen maddeler