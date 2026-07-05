KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'de ziyaretlerde bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'in Gülnar ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Tatar, kentteki temasları kapsamında ilçedeki bir restoranda Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ve ilçe protokolüyle bir araya geldi.

1 /9 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'in Gülnar ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.





2 /9 Kentteki temasları kapsamında ilçedeki bir restorana geçen Cumhurbaşkanı Tatar, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ve ilçe protokolüyle bir araya geldi.



3 /9 Protokol buluşmasının ardından ilçe merkezindeki temaslarını sürdüren Tatar, Gülnar Kaymakamlığını ziyaret etti.





4 /9

5 /9 İlçe merkezindeki temaslarını tamamlayan Tatar, son olarak Gülnar'a bağlı Zeyne ve Emirhacı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

6 /9

7 /9

8 /9