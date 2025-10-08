Mersin'de 4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek

Mersin'de, dün sabah tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 6'sı ağır 14 kişi yaralanmıştı. Kazaya ilişkin yapılan soruşturmada, 29 yaşındaki sürücü Cemal K.'nin, sürücü belgesinin olmadığı ve daha önce bu nedenle hakkında işlem yapıldığı ortaya çıktı.

1 /7 Kaza, dün saat 06.30 sıralarında Erdemli ilçesi Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde meydana geldi. Domates hasadına giden tarım işçilerini taşıyan Cemal K. (29) yönetimindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, virajda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu 10 metreden yuvarlandı.

2 /7 Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Suzan Uğuz, Mustafa Üstün, Şerife Karakuş ve Münevver Anamurlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

3 /7 Yaralanan şoför Cemal K. ile işçiler Şerife Evdilek (41), Emre Buğra Sevindik (16), Şadiye Sezer (21), Hakan Yılmaz (50), Ümmü Demir (52), Emine Gürhan (59), Mustafa Uçman (66), Şenay Yıldırım (45), Ayşe Toker (50), Durdu Mehmet Daş (17), Halil Özer (64), Ayşe Uygun (51) ve Fatma Sezer (54) ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

4 /7 Ölenlerin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü. Yaralılardan Şerife Evdilek, Hakan Yılmaz, Mustafa Uçman ve Şenay Yıldırım'ın sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.

5 /7 MİNİBÜSÜN ŞOFÖRÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

Mersin’in Erdemli ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada şarampole yuvarlanan minibüsün şoförü Cemal K.’nin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Cemal K'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



