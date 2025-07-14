Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yeni haftada kavrulacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta boyunca etkili olacak hava durumuna ilişkin bilgi verdi.





Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklıkların yeni haftayla birlikte birkaç derece azalacağını, ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.