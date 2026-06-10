Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu alarm: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu alarm: Kuvvetli sağanak geliyor

17:3410/06/2026, Çarşamba
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İçişleri Bakanlığı, 10 il için sağanak nedeniyle "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.


10 il için sarı kodlu uyarı

Buna göre, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve Kars'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

#sağanak
#hava durumu
#İçişleri Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS beslenme paketinde neler var?