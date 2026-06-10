Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu alarm: Kuvvetli sağanak geliyor

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
İçişleri Bakanlığı, 10 il için sağanak nedeniyle "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.
Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.
10 il için sarı kodlu uyarı
Buna göre, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve Kars'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşların ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.