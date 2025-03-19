Meteorolojiden 48 ile sarı kodlu uyarı yapıldı

Türkiye bu hafta üç mevsimi bir arada yaşayacak. Yurt genelinde günlerdir etkili olan sıcak havalar yerini kış soğuğuna bıraktı. İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Meteorolojiden 48 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte son hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Ordu, Şırnak, Hakkâri ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının, yurt genelinde hissedilir derece azalacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-70 km/sa), Akdeniz'de yer yer kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
48 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 48 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.
Sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Osmaniye.
Sarı kodlu uyarı nedir?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
İstanbul: Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 7 derece
Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 4 derece
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 15 derece
Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey ve yüksek çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 18 derece
Antalya: Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 7 derece
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 8 derece
Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 7 derece
Diyarbakır: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 15 derece