Meteorolojiden 48 ile sarı kodlu uyarı yapıldı

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 7 derece





Diyarbakır: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 15 derece