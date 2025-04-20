Milli uydu TÜRKSAT 6A göreve hazır: Kapsama alanı 5 milyar kişiye çıkıyor

“Uydularımızın Kapsama Alanı 5 Milyar Kişiye Ulaşacak”





Bakan Uraloğlu, Türksat’ın 31 derece, 42 derece ve 50 derece Doğu yörüngelerinde Türksat 3A, 4A, 4B, 5A ve 5B olmak üzere toplam 5 haberleşme uydusuyla faaliyetlerine devam ettiğini ve bu kapsamda dünyada 3,5 milyar nüfusa ulaştığını anımsattı.





Türksat 6A’nın 21 Nisan Pazartesi günü hizmete girmesi ile daha önce Türksat uydularıyla kapsanmayan yeni coğrafyalara hizmet sunulacağını da açıklayan Uraloğlu, “Türksat 6A uydusu ile Türksat’ın hizmet verdiği kapsama alanı Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı kapsayacak şekilde genişleyecek. Böylece Türksat 6A’nın hizmete alınmasıyla uydularımızın kapsama alanı 3,5 milyar kişiden 5 milyar kişiye ulaşacak. Uydumuz en az 15 yıl boyunca hizmet verecek.” diye konuştu.