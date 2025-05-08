Minguzzi cinayeti soruşturmasında tutuklanan 2 şüphelinin ifadelerine ulaşıldı

B.B'nin metrobüsteyken kendilerine, "Ben bıçakladım. Bir şey olur mu, ne yapmalıyım?" diye sorduğunu söyleyen M.A.D, olayın şokunda olduklarını, metrobüse beraber binmelerinin planlı olmadığını, evlerine en yakın metro orada olduğu için aynı yerde indiklerini savundu.





M.A.D, kimseye yardım etmediğini söyleyerek, "Olay planlı değildir. Bir şeye karışmadığım ortadadır. Halen olayın etkisindeyim. Sebepsiz yere neden bunlar başıma geldi bilmiyorum. Tek suçum o gün orada olmaktı." dedi.





Hakimlikçe, B.B'nin eyleminden sonra tüm şüphelilerin olay yerinden kaçıp sonrasında buluştukları, olaya ilişkin konuştukları, eylemin nasıl gerçekleştiği konusunda el-kol hareketleriyle bir anlatımın bulunduğu belirtilerek, delillerin tam toplanmamış olması ve delil karartma şüphesinin bulunması nedeniyle her 2 şüphelinin tutuklanmasına hükmedildi.