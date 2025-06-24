MSB'den bedelli askerlik hizmetinden yararlanacaklara uyarı: Bedelli askerlik ücreti değişecek

Askerliğini bedelli olarak yapmayı planlayanlar için kritik dönem başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 1 Temmuz itibariyle bedelli askerlik ücretinin güncelleneceği duyuruldu. Mevcut tutardan yararlanmak isteyenlerin işlemlerini ay sonuna kadar tamamlaması gerekiyor. İşte detaylar.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedelin 1 Temmuz'da memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini, mevcut bedel üzerinden müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran'a kadar ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiğini bildirdi.
Bakanlıktan bedelli askerlik başvurusu yapacaklara uyarı
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan konuya ilişkin paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:
"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."
Şu anda bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak uygulanıyor. Yoklama kaçağı ve bakayalar için ek olarak 3 bin 543 lira 95 kuruş ödeme çıkıyor.
Şu anda bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak uygulanıyor.
Yoklama kaçağı ve bakayalar için ek bedel tutarı 3 bin 543 lira 95 kuruş olarak uygulanıyor.