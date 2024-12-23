Muğla'da hastaneye çarparak düşen helikopterin enkazı kaldırıldı

Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düşen ambulans helikopterde, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ekipleri kaza kırım çalışması yürüttü.